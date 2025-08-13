Proteinový podraz na zákazníky vyvolal reakce: Chceme vydělat víc, přiznali výrobci!

Proteinový podraz na zákazníky nabírá na obrátkách. Jsou potraviny s označením »high protein« opravdu přínosem pro zdraví, nebo jen skvělý marketingový trik a způsob, jak z kupujících vytáhnout peníze navíc?
Blesk po předchozím článku zjišťoval reakce výrobců. A ty si musíte opravdu přečíst!
Trendem poslední doby jsou produkty s vysokým obsahem bílkovin označované jako »high protein«. V mnoha obchodech mají dokonce celé své regály. Jsou tyto potraviny oproti jiným opravdu nadupané bílkovinami?
Jak Blesk zjistil, rozdíly jsou obvykle minimální, někdy dokonce nulové. „Jde o marketingové zneužívání bílkovin k tomu, aby výrobek vypadal zdravěji nebo nutričně vhodněji, než ve skutečnosti je,“ má jasno lékařka Václava Kunová specializující se na výživu ve vztahu k prevenci a léčbě civilizačních onemocnění. Jednoduše jde o to, vydělat víc. Nebo snad ne? Tady jsou komentáře výrobců.
Je to jeden obrovský podvod,který by měl byt potrestán.
Sami to přiznávají,jak klamou zákazníka,tak jenom proto by měli dostat spětnou reakci v podobě pořádné pokuty.
Nikdo nikdy nedostane,jako zákazník ty peníze zpět.
Takže oni už od zákazníka peníze mají a spotřebitel,ten byl ošizena oklamán.
Potrestání by bylo spravedlivé,aby nás uz konečně přestali šidit a brát na hůl.