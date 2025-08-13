Proteinový podraz na zákazníky vyvolal reakce: Chceme vydělat víc, přiznali výrobci!

    Protein mozzarella Zott, 37,90 Kč, bílkoviny: 18,5 g
    Proteinový podraz na zákazníky nabírá na obrátkách. Jsou potraviny s označením »high protein« opravdu přínosem pro zdraví, nebo jen skvělý marketingový trik a způsob, jak z kupujících vytáhnout peníze navíc?

    Blesk po předchozím článku zjišťoval reakce výrobců. A ty si musíte opravdu přečíst!

    Trendem poslední doby jsou produkty s vysokým obsahem bílkovin označované jako »high protein«. V mnoha obchodech mají dokonce celé své regály. Jsou tyto potraviny oproti jiným opravdu nadupané bílkovinami?

    Jak Blesk zjistil, rozdíly jsou obvykle minimální, někdy dokonce nulové. „Jde o marketingové zneužívání bílkovin k tomu, aby výrobek vypadal zdravěji nebo nutričně vhodněji, než ve skutečnosti je,“ má jasno lékařka Václava Kunová specializující se na výživu ve vztahu k prevenci a léčbě civilizačních onemocnění. Jednoduše jde o to, vydělat víc. Nebo snad ne? Tady jsou komentáře výrobců.

  • 1.Dvě reakce, kterou vybrat?

    V eidamu od Madety je rozdíl v obsahu bílkovin 2 g pro proteinovou verzi. Rozdíl v ceně byl při nákupu Blesku 8 Kč. „Bílkovina je mimo vitaminů nejcennější část z mléka a dostat ji z toho není úplně jednoduché. Proces je náročnější, obzvláště v případě, kdy do produktu nechcete uměle nic přisypávat. My jsme nevzali žádný proteinový prášek, ale snažili jsme se najít nový technologický postup, jak z toho bílkoviny vytěžit ještě víc. Technologie a vývoj samozřejmě něco stojí, a tak se to v ceně promítnout musí.

    Cenový rozdíl mi nepřijde tak dramatický, aby si to spotřebitel nemohl dovolit. Ne každý na tuto technologii přišel,“ řekla Blesku za Madetu Táňa Szó, která předtím celý den nebyla k sehnání. Respektive do doby, co jsme kontaktovali přímo člena vedení Madety.

    Jenže pak…

    Do redakce následně dorazil ještě e-mail, který jsme zřejmě vidět neměli. Píše se v něm: „Dobrý den, Honzo, už mě uhnala na telefonu. Vyjádření bylo v duchu, že jde opravdu o jinou hmotu, kde jsme měli cíl navýšit bílkoviny přirozenou cestou bez umělé fortifikace práškem. A to se nám povedlo :-) A že čas a vývoj nového technologického postupu něco stojí, proto jsme promítli v ceně. Nasdílela jsem i Martě a Anetě. T.“ Jakou odpověď si má spotřebitel vybrat?

    Madeta Jihočeský eidam, 21,90 Kč, bílkoviny: 32 g Madeta Jihočeský eidam, 21,90 Kč, bílkoviny: 32 g | Blesk - Nela Beranová

    Madeta High Protein eidam, 29,90 Kč, bílkoviny: 34 g Madeta High Protein eidam, 29,90 Kč, bílkoviny: 34 g | Blesk - Nela Beranová

  • 2.Jeden hermelín, dvě krabičky

    Stejný hermelín, naprosto totožné složení. Jen zabalený do dvou různých krabiček. Výrobce jednou cílí na lidi snažící se hubnout, druhou na ty, co chtějí získat do jídelníčku víc bílkovin. Připouští, že se opravdu jedná jen o marketing. Složení je totožné, jen cena jiná.

    „Produkty Sedlčanský Protein a Sedlčanský Figura jsou určeny pro různé cílové skupiny spotřebitelů, a proto mají i odlišné označení a jsou odlišně pozicovány,“ řekla Blesku Michaela Procházková ze společnosti Savencia Fromage & Dairy CR.

    Sedlčanský Figura, 44,90 Kč, bílkoviny: 21 g Sedlčanský Figura, 44,90 Kč, bílkoviny: 21 g | Nela Beranová

    Sedlčanský Protein, 47,90 Kč, Bílkoviny: 21 g Sedlčanský Protein, 47,90 Kč, Bílkoviny: 21 g | Nela Beranová

  • 3.Průzkumy nám řekly...

    „Množství bílkovin se u verzí mozzarelly liší jen z důvodu zaokrouhlení, u nové receptury zaokrouhlujeme dolů, dříve to bylo nahoru. Proteinové výrobky jsou dneska velký trend a my z průzkumu zjistili, že lidé si často kupují např. tvaroh nebo řecký jogurt, ale nevědí, že mozzarella je také skvělý zdroj proteinu. Proto jsme udělali proteinovou verzi mozzarelly. Cena mozzarell by měla být stejná, lišit se může při akční ceně, kdy produkty Zott protein mají akce jindy než produkty značky Zottarella,“ vysvětlila za společnost Eva Durecová. Jde tedy také jen o marketing.

    Zottarella light Zott, 26,90 Kč, bílkoviny: 19 g Zottarella light Zott, 26,90 Kč, bílkoviny: 19 g | Blesk - Nela Beranová

    Protein mozzarella Zott, 37,90 Kč, bílkoviny: 18,5 g Protein mozzarella Zott, 37,90 Kč, bílkoviny: 18,5 g | Blesk - Nela Beranová

  • 4.GymBeam myslí na svaly?

    Nejvyšší rozdíl v ceně mělo z porovnávaných produktů GymBeam arašídové máslo. Podle mluvčí Venduly Resové je to především kvůli složení produktu a jeho náročnější výrobě.

    „Čisté arašídové máslo je skutečně jen pražené arašídy, nic víc, a tedy i výroba je rychlejší a jednodušší. Proteinové arašídové máslo obsahuje 7 % bílkovinného izolátu, což je dražší složka. V neposlední řadě hraje roli i vyráběné množství – klasického arašídového másla vyrábíme několikanásobně více, a můžeme si tak dovolit dát nižší cenu,“ uvedla.

  • 5.Dejte si pozor!

    „Je pravda, že bílkoviny jsou pro zdraví naprosto zásadní, ale přidání malého množství bílkovin do vysoce kalorické nebo ultrazpracované potraviny neznamená, že je daná potravina rázem zdravější. Je to stále jen mlsání, ale v dražším obalu,“ vysvětlila Václava Kunová.

    Narážela na nejrůznější proteinové tyčinky, sušenky, čokolády a pomazánky podobné nutelle. A nejen na ně. „Když uvidíte dvě stejné potraviny, například cottage a cottage protein, vždy zkontrolujte, jestli se v obsahu bílkovin od sebe vůbec liší,“ radí, že je důležité se dívat na všechny nutriční hodnoty.

    Pokud má potravina vysoký obsah tuku a cukru, tedy i hodně kalorií, bílkoviny to nespraví. „Nezapomeňte také zkontrolovat kvalitu proteinu. Kolagen a některé rostlinné bílkoviny mají horší aminokyselinové složení,“ doplnila.

     

    Protein mozzarella Zott, 37,90 Kč, bílkoviny: 18,5 g
Je to jeden obrovský podvod,který by měl byt potrestán.
Sami to přiznávají,jak klamou zákazníka,tak jenom proto by měli dostat spětnou reakci v podobě pořádné pokuty.
Nikdo nikdy nedostane,jako zákazník ty peníze zpět.
Takže oni už od zákazníka peníze mají a spotřebitel,ten byl ošizena oklamán.
Potrestání by bylo spravedlivé,aby nás uz konečně přestali šidit a brát na hůl.

