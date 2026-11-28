Smrtelné neštěstí v Čáslavi: Výbuch domu!
V Čáslavi na Kutnohorsku v sobotu odpoledne zemřel jeden člověk při výbuchu rodinného domu. Další je zraněný. Příčinu vyšetřují kriminalisté. Dům prohledávají psovodi, řekli policejní mluvčí Michaela Richterová a mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář.
Budova explodovala kolem 13:30. Na místě zasahují hasiči a povolali i techniku záchranného útvaru. „V rámci zásahu bude momentálně úlohou této techniky částečná demolice poškozeného objektu,“ informovala za záchranný útvar hasičů Hana Tydlačková.
Zraněného člověka záchranná služba převezla s lehčím poraněním na interní oddělení čáslavské nemocnice, řekl mluvčí středočeských záchranářů Marek Hylebrant.
Podle Bakaláře je na místě statik a objekt postupně prohledávají dva psovodi a ověřují, zda uvnitř není nikdo další. Výše škody ani co výbuch způsobilo, zatím nejsou určené.
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