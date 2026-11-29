Chybná diagnóza lékařů skončila katastrofou: Nešťastník přišel o penis!
Chybná diagnóza připravila nejmenovaného Švéda nejen o drahocenný čas. Lékaři mu určili rakovinu prostaty, ve skutečnosti šlo ale o jiný nádor. Než omyl odhalili, nemoc pokročila natolik, že mu museli vzít penis a dva orgány!
Vše začalo zkraje roku 2023 v nemocnici Skaraborg ve švédském Skövde. Pacientovi odebrali vzorky prostaty, které následně vyhodnotil patolog společnosti Unilabs. Jeho závěr zněl: rakovina prostaty. Jenže se spletl! Omyl vyšel najevo až přibližně po sedmi měsících. Při novém odběru z močové trubice se ukázalo, že muž má dlaždicobuněčný karcinom, zhoubný nádor vycházející nejspíš z močové trubice nebo penisu. Další odborníci proto znovu prozkoumali také původní vzorky a chybnou diagnózu opravili.
Na šetrnější zákrok však už bylo moc pozdě! Nádor mezitím dál rostl a chirurgové museli přistoupit k rozsáhlé operaci. Muž přišel o tři orgány – prostatu, močovou trubici a také penis! Z břišní stěny mu museli udělat vývod na odcházení moči...
Poškození pacienta
Unilabs připustila, že chybná diagnóza oddálila potřebnou léčbu i to, že závažně poškodila pacienta a způsobila mu trvalé následky. Zda by ale včasné rozpoznání nádoru skutečně zabránilo amputaci, potvrdit nedokáže. „Není jasné, jaká léčba by přicházela v úvahu, kdyby byla diagnóza stanovena dříve,“ uvedla v hlášení.
To už pak zbývá jen chlast, co na tomto světě bez ohonu. Ale zase nemít potřebu močit, když vstávám 5 krát za noc také nemusí byt k zahození. Ale ne, není nad to ho chytnout a pořádně vymlaskat, pak protočit bělmo, zrychlit dech na tři vteřiny a člověk má pak splněný denní sportovní výkon, aniž by musel někam do terénu.