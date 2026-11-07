Mámu s dcerou roztrhal medvěd: Smrt na známé stezce!

Matku s dcerou v západní Kanadě rozsápal medvěd grizzly
Matku s dcerou v západní Kanadě rozsápal medvěd grizzly
Matku s dcerou v západní Kanadě rozsápal medvěd grizzly
Matku s dcerou v západní Kanadě rozsápal medvěd grizzly
Matku s dcerou v západní Kanadě rozsápal medvěd grizzly
Autor: ČTK - 
7. listopadu 2026
09:50

Matka s dcerou zemřely v západokanadské provincii Britská Kolumbie pravděpodobně po útoku medvěda grizzlyho, oznámila jejich rodina. Informovala o tom stanice CBC.

Ženy, identifikované jako 48letá Jennifer Balcarrasová a její 20letá dcera Selah Reedová, byly podle rodiny nahlášeny jako pohřešované 1. listopadu, když se nevrátily z krátké odpolední procházky.

Jejich pozůstatky byly nalezeny v oblasti turistické trasy v Bella Coola. Podle Služby ochrany přírody Britské Kolumbie (BCCOS) důkazy na místě naznačovaly, že do incidentu mohlo být zapojeno zvíře.

Pozůstatky Balcarrasové byly nalezeny v pondělí a pozůstatky Reedové v úterý. Jeff Tyre, inspektor z BCCOS, uvedl, že zatím není jasné, zda ženy usmrtil více než jeden medvěd. Dodal, že jakýkoli odchycený medvěd bude posouzen, a pokud se prokáže, že na ženy zaútočil, "bude v souladu s provinčními pokyny pro řešení střetů mezi lidmi a divokou přírodou utracen z důvodu ochrany veřejné bezpečnosti".

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Odhaduje se, že v Britské Kolumbii žije mezi 10.000 a 13.000 medvědy grizzly, uvádí provinční ministerstvo životního prostředí, pozemků a parků, které tyto medvědy řadí do kategorie ohrožených druhů. Podle ministerstva jsou střety mezi medvědy a lidmi relativně vzácné, pokud nejsou zvířata vyplašena nebo pokud nechrání svá mláďata a potravu.

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Matku s dcerou v západní Kanadě rozsápal medvěd grizzly
Matku s dcerou v západní Kanadě rozsápal medvěd grizzly
Matku s dcerou v západní Kanadě rozsápal medvěd grizzly
Matku s dcerou v západní Kanadě rozsápal medvěd grizzly
Matku s dcerou v západní Kanadě rozsápal medvěd grizzly

Témata:
dceraútoksmrtmatkaKanadarodinaKolumbieBritská Kolumbiemedvěd
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Uživatel_6396141 ( 7. listopadu 2026 10:16 )

V Kanadě běžná věc.

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