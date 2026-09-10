Temné stopy – Devadesátky, 4. díl: Ivan Jonák a Discoland Sylvie. Bílý oblek, krokodýl v bytě a nájemná vražda vlastní manželky
Málokdo reprezentuje devadesátky tak dokonale jako Ivan Jonák. Bývalý taxikář, vekslák, popelář. Po revoluci majitel Discolandu Sylvie – nočního podniku, který přitahoval politiky, celebrity i pražské podsvětí. Symbol dekády s vlastní estetikou: bílý oblek, zlaté prsteny, kudrnatý mullet, krokodýl v bytě. A zároveň muž, který si v roce 1994 objednal vraždu vlastní manželky. Dnešní díl je o něm, o Discolandu, o ženě Ludvice – a o tom, jak výstřel ve stánku se zeleninou ukončil jednu epochu.
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KLÍČOVÉ MOMENTY
- 1992 Ivan Jonák otevírá v pražské Libni Discoland Sylvie. Financování zajišťuje německý společník Helmut Huger. Podnik se stává symbolem devadesátek – bar, striptýz, taneční večery, drahé drinky.
- 7. dubna 1994 Ludvika Jonáková (†34), manželka Ivana Jonáka, je zastřelena ve svém stánku se zeleninou v Praze-Petrovicích. Vrah Jiří Tokár je později odsouzen k 14 letům vězení.
- 2002 Ivan Jonák je nepravomocně odsouzen k 18 letům vězení za objednání nájemné vraždy, odvolací soud mu trest o 6 let snížil. Vinu do smrti popírá.
- 24. února 2016 666 dní po propuštění z vězení umírá Jonák sám ve svém bytě v Kobylisích na komplikace spojené s cukrovkou.
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