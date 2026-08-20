Temné stopy – Devadesátky, 1. díl: Serpentiny pod Bory. Dvojnásobná vražda, která z Kajínka udělala legendu

Temné stopy: Divoké devadesátky - 1. díl
Temné stopy: Divoké devadesátky - 1. díl
U soudu dostal v roce 1998 doživotí.
Vojtěch Pokoš je korunním svědkem v kauze Kajínek.
Jiří Kajínek s rodiči v Praze
Autor: Můj Blesk - 
20. srpna 2026
05:00

Otevíráme třetí sérii Temných stop. Po kuřimské kauze a případu orlických vrahů se přesouváme k pěti příběhům, které společně tvoří obraz porevoluční dekády. Začneme mužem, jehož jméno se v médiích všeho druhu nepřestalo objevovat ani po třiceti letech. Jiří Kajínek – odsouzený na doživotí za nájemnou vraždu, jediný úspěšný uprchlík z Mírova, dnes omilostněný a na svobodě. Otázka viny zůstává pro některé otevřená. Otázka nejasností kolem vyšetřování je dodnes nezodpovězena.

Další čtyři díly této série budou představovat samostatné kauzy – podnikatele Mrázka, LTO, Ivana Jonáka a Berdychův gang.

KLÍČOVÉ MOMENTY

  • 30. května 1993  V serpentinách pod plzeňskou věznicí Bory je zastřelen podnikatel Štefan Janda (†27) a jeho bodyguard Julián Pokoš (†30). Druhý strážce Vojtěch Pokoš (25) přežije. Podle rozsudku zazněly nejméně dvě série výstřelů – celkem přes 12 ran.
  • Únor 1994  Kajínek je zatčen. Podle obžaloby si ho měl najmout pražský podnikatel Antonín Vlasák za 100 000 korun, aby Jandu zastrašil kvůli dluhům.
  • Červen 1998  Soud odsuzuje Kajínka k doživotí. Klíčovým důkazem je výpověď Vojtěcha Pokoše.
  • 29. října 2000  Kajínek utíká z Mírova. Dopaden je po pěti týdnech v pražském bytě manželky Ludvíka Černého z gangu orlických vrahů.
  • 23. května 2017  Po 23 letech ve vězení je Kajínek propuštěn, prezident Miloš Zeman mu uděluje milost s podmínkou.

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