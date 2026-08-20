Temné stopy – Devadesátky, 1. díl: Serpentiny pod Bory. Dvojnásobná vražda, která z Kajínka udělala legendu
Otevíráme třetí sérii Temných stop. Po kuřimské kauze a případu orlických vrahů se přesouváme k pěti příběhům, které společně tvoří obraz porevoluční dekády. Začneme mužem, jehož jméno se v médiích všeho druhu nepřestalo objevovat ani po třiceti letech. Jiří Kajínek – odsouzený na doživotí za nájemnou vraždu, jediný úspěšný uprchlík z Mírova, dnes omilostněný a na svobodě. Otázka viny zůstává pro některé otevřená. Otázka nejasností kolem vyšetřování je dodnes nezodpovězena.
Další čtyři díly této série budou představovat samostatné kauzy – podnikatele Mrázka, LTO, Ivana Jonáka a Berdychův gang.
KLÍČOVÉ MOMENTY
- 30. května 1993 V serpentinách pod plzeňskou věznicí Bory je zastřelen podnikatel Štefan Janda (†27) a jeho bodyguard Julián Pokoš (†30). Druhý strážce Vojtěch Pokoš (25) přežije. Podle rozsudku zazněly nejméně dvě série výstřelů – celkem přes 12 ran.
- Únor 1994 Kajínek je zatčen. Podle obžaloby si ho měl najmout pražský podnikatel Antonín Vlasák za 100 000 korun, aby Jandu zastrašil kvůli dluhům.
- Červen 1998 Soud odsuzuje Kajínka k doživotí. Klíčovým důkazem je výpověď Vojtěcha Pokoše.
- 29. října 2000 Kajínek utíká z Mírova. Dopaden je po pěti týdnech v pražském bytě manželky Ludvíka Černého z gangu orlických vrahů.
- 23. května 2017 Po 23 letech ve vězení je Kajínek propuštěn, prezident Miloš Zeman mu uděluje milost s podmínkou.
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