Letadlo Air Canada narazilo do hasičského vozu: Dva mrtví a přerušený provoz letiště

Letadla společnosti Air Canada
Autor: Reuters
Autor: ČTK - 
23. března 2026
07:35

Na newyorském letišti LaGuardia došlo v noci na pondělí k nehodě, při které se letadlo společnosti Air Canada srazilo s hasičským vozem. Čtyři lidé utrpěli zranění a provoz letiště byl přerušen.

Na newyorském letišti LaGuardia se dnes v noci srazilo letadlo společnosti Air Canada s hasičským vozem. O život přitom přišli pilot a druhý pilot, další dva lidé jsou zranění. Informuje o tom server NBC News, podle něhož bylo na palubě letadla 72 cestujících a čtyři členové posádky.

Nehoda se udála v neděli kolem 23:45 (dnes 4:45 SEČ), když letadlo typu Bombardier CRJ-900 po přistání v rychlosti zhruba 48 kilometrů v hodině narazilo do hasičského vozu, uvedl zdroj NBC News. Podle úřadů hasičský vůz právě zasahoval u jiného incidentu.

Letadlo provozované partnerskou společností Air Canada, firmou Jazz Aviation, které přiletělo z Montrealu, po nehodě podle fotografií zveřejněných na sociálních sítích skončilo s přední částí ve vzduchu a vážně poškozeným kokpitem. Dva zranění jsou podle amerických médií policisté, kteří byli v době nehody v hasičském voze. Utrpěli zlomeniny končetin a jsou ve stabilizovaném stavu v nemocnici.

Proč k nehodě došlo, zatím není jasné. CNN ale informuje o záznamu komunikace řízení letového provozu, na němž dispečer povoluje hasičskému vozu přejet přistávací dráhu. O několik vteřin později mu ale naléhavě přikazuje, aby zastavil, a pak informuje o srážce.

Federální úřad pro letectví (FAA) letiště po nehodě uzavřel, aby ji mohl vyšetřit.

Kvůli tomu, že je ve Spojených státech znovu částečně omezeno financování vládních úřadů, pracují někteří zaměstnanci letišť bez nároku na plnou mzdu. Mnozí z nich se proto nahlásili na nemocenskou.

Americký prezident Donald Trump o víkendu potvrdil, že na pomoc zaměstnancům Úřadu pro bezpečnost v dopravě (TSA), kteří mají na starost bezpečnostní kontroly na letištích, ode dneška vyšle na pomoc agenty Úřadu pro imigraci a cla (ICE).

new yorkletadlohasičský záchranný sborKanadaletištěAir CanadaNBC NewsnehodazraněníLetiště LaGuardia
