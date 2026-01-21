Nebezpečný trend: Botox z Číny si lidé vpichují doma! S aplikací pomáhá AI

21. ledna 2026
Pandemie koronaviru měla na celou naši populaci celou řadu dopadů. Jedním z nich je i ten, že mnozí přestali důvěřovat doktorům. V důsledku toho jsou stále populárnější domácí léčebné kúry. Stále více lidí se však svépomocí rozhodlo shánět a užívat i látky, které mohou být potenciálně velmi nebezpečné. Černý trh s přípravky na hubnutí nebo botoxem však stále roste.

Do popředí se díky tomu dostala celá řada influencerů, kteří se zabývají zdravím, krásou a péčí o tělo. Na Tiktoku, Telegramu a jiných sociálních sítích poslední měsíce navíc přibylo lidí, kteří si sami doma dělají celou řadu zdravotních kúr, které by měl provádět výhradně lékař. Konkrétně si kupují Ozempic, botox, fillery a jiné podobné přípravky přímo z čínských továren, kde se vyrábí.

Na svých profilech následně ukazují, jak si je sami doma vpichují. Stávají se tak součástí nelegálního trhu s peptidy. Cílem je dosáhnutí stejného výsledku jako u kúry za desetitisíce u profi plastických chirurgů za zlomek ceny. Dosáhnout toho dle nich lze koupí surových látek přímo od čínských výrobců.

Tato komunita se pomalu rozrůstá. Lidé si radí, jak správně látky kombinovat a odkud nejlevněji nakoupit. Většina z látek se doručuje ve formě bílých prášků s označením zakazujícím vnitřní užití. Z toho si však uživatelé příliš hlavu nelámou. „Všechno vám poradí ChatGPT,“ popsala podle deníku New York Post Ashley, příznivkyně samoaplikace peptidů. „Není potřeba ani chodit k doktorovi,“ dodala.

Jednou z firem přeprodávajících tyto přípravky v USA je Mile High Compounds. „Ničeho se nebojím. Peptidy jsou budoucnost a časem bude existovat jeden úplně na všechno,“ řekl její zakladatel Max. Denně prý expeduje přibližně osmdesát objednávek, většina zákazníků se k němu dostává přes Tiktok. 

Tiktok se sice snaží rušit účty influencerů, které tento trend propagují. objevuje se jich však stále víc a navíc často používají kódová označení, aby bylo těžší je odhalit. Podle lékařů se přitom jedná o ohromné riziko. „Amatér si to snadno může píchnout, kam nemá,“ řekla lékařka Adesola Oyewoleová. To například v případě botoxu může vést v extrémních případech až k ochrnutí. 

