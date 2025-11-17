Krvavý incident v metru: Útočnice pobodala osmdesátníka!

Ve stanici metra Můstek pobodala při konfliktu žena muže.
Ve stanici metra Můstek pobodala při konfliktu žena muže.
Ve stanici metra Můstek pobodala při konfliktu žena muže.
Ve stanici metra Můstek pobodala při konfliktu žena muže.
Ve stanici metra Můstek pobodala při konfliktu žena muže.
Autor: rv, ses - 
17. listopadu 2025
22:10

Krvavý incident se odehrál v pondělí večer ve stanici metra Můstek. Při konfliktu měla žena pobodat muže. Zraněný skončil v péči záchranářů. Útočnici policisté zadrželi.

Muž údajně utrpěl zranění ruky a trupu. Po konfliktu mezi ním a ženou zůstaly na jedné z lavic a na zemi v atriu krvavé stopy. „Během incidentu došlo k bodnému zranění a muž skončil v péči záchranářů. Podezřelá žena byla zadržena a zjišťujeme okolnosti," řekl Blesku policejní mluvčí Jan Daněk.

Na místo potyčky dorazili záchranáři, ti si převzali zraněného. „Měli v péči muže ve věku kolem 80 let, který utrpěl bodné poranění. Naštěstí byl po celou dobu ošetřování při vědomí. Záchranáři zajistili žilní vstupy, podali muži léky a tekutiny,“ popsala mluvčí záchranářů Jana Poštová. Zraněného zdravotníci transportovali do nemocnice. Mluvčí dodala, že senior je mimo ohrožení života.

Video  Pražská mordparta objasnila vraždu seniora v Kunraticích.  - Policie ČR
Video se připravuje ...

Ve stanici metra Můstek pobodala při konfliktu žena muže.
Ve stanici metra Můstek pobodala při konfliktu žena muže.
Ve stanici metra Můstek pobodala při konfliktu žena muže.
Ve stanici metra Můstek pobodala při konfliktu žena muže.
Ve stanici metra Můstek pobodala při konfliktu žena muže.

 

Témata:
policienapadenízraněnízáchranářikrevpobodáníincidentkonfliktmetro BmůstekPrahanapadení seniorametroblesk
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Holkamodrooká ( 17. listopadu 2025 23:09 )

Nemám slov...

Uživatel_5265238 ( 17. listopadu 2025 22:58 )

Ne žena, ale dítě 😢. Byli jsme u toho

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud