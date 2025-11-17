Krvavý incident v metru: Útočnice pobodala osmdesátníka!
Krvavý incident se odehrál v pondělí večer ve stanici metra Můstek. Při konfliktu měla žena pobodat muže. Zraněný skončil v péči záchranářů. Útočnici policisté zadrželi.
Muž údajně utrpěl zranění ruky a trupu. Po konfliktu mezi ním a ženou zůstaly na jedné z lavic a na zemi v atriu krvavé stopy. „Během incidentu došlo k bodnému zranění a muž skončil v péči záchranářů. Podezřelá žena byla zadržena a zjišťujeme okolnosti," řekl Blesku policejní mluvčí Jan Daněk.
Na místo potyčky dorazili záchranáři, ti si převzali zraněného. „Měli v péči muže ve věku kolem 80 let, který utrpěl bodné poranění. Naštěstí byl po celou dobu ošetřování při vědomí. Záchranáři zajistili žilní vstupy, podali muži léky a tekutiny,“ popsala mluvčí záchranářů Jana Poštová. Zraněného zdravotníci transportovali do nemocnice. Mluvčí dodala, že senior je mimo ohrožení života.
