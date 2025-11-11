Tragédie na nechvalně proslulém sídlišti Luník: Při požáru chatrče uhořely dvě děti
Při požáru v košické městské části Luník IX přišly o život dvě malé děti. Požáru předcházela exploze kamen, do kterých jejich matka nalila benzín. Dvě ze tří jejích dětí při požáru zemřely. Mladší z obětí byly jen tři měsíce!
K příšerné tragédii došlo v osadě Mašlíčkovo, která je součástí sídliště Luník IX. V malé dřevěné chatrči tam bydlela Martina se svými třemi malými dětmi. Nejstaršímu byly tři roky, nejmladšímu tři měsíce. V domě tou dobou byla ještě rok a půl stará holčička.
Martina se snažila zatopit a vyhřát domov svým třem dětem. Do kamen nalila benzín. „Následně to vybuchlo a vše začalo velmi silně hořet. Oheň se následně rozšířil i na další chatrče,“ řekl pro Tvnoviny.sk starosta Luniku IX Marcel Šaňa. Plamenů si všiml pohotový soused, který vběhl do domu a podařilo se mu zachránit roční Anastázii. Měla štěstí, seděla u dveří. Její sourozenci však bohužel při požáru přišly o život. „Oběťmi požáru se staly dvě děti ve věku tří měsíců a tří let,“ potvrdil zasahující lékař Otto Mižík.
Místní jsou z události v šoku. Matka prý během požáru utrpěla zranění. „Byla celkem popálená. Přišla nahá, shořely na ní šaty,“ popsali. Skončila v nemocnici s popáleninami na přibližně třetině těla. Rodina prý podle místních žila spořádaný život. „Dobře žili, starali se o děti. Nic jim nechybělo, jsou slušní,“ řekli sousedé.