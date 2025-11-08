Koza vyšplhala na střechu domu u Liberce: Dolů se jí nechtělo
Neobvyklá záchranná akce proběhla v Šimonovicích u Liberce. Zvědavá koza se dostala až na střechu rodinného domu a sama se dolů už neodvážila. Hasiči museli použít výškovou techniku i trpělivost – pomohly nakonec reflexní pásky na jejich oděvech.
Když ve čtvrtek 6. listopadu dopoledne obyvatelé Šimonovic zvedli zrak k jednomu z rodinných domů v ulici K Preciose, naskytl se jim nečekaný pohled. Na střeše se rozvalovala koza. Přivolaná starostka obce si situaci ověřila a okamžitě kontaktovala hasiče. Ti na místo dorazili z centrální stanice v Liberci.
Podle hasičů se přežvýkavec usadil ve výšce asi čtyř metrů nad zemí, přímo nad střešním oknem, a nejevil chuť se pohnout. Zřejmě utekl svým majitelům a při toulkách ho vylekalo štěkání psa, kvůli čemuž se rozhodl pro odvážný útěk vzhůru.
Hasiči zkoušeli zvíře nalákat pomocí mrkve, jablka a dalších laskomin, ale koza zůstávala klidně stát na svém místě. Nakonec zasáhla výšková technika – automobilový žebřík AZ 40 – a trochu nečekaný trik. Zvíře se polekalo reflexních pásků na zásahových oděvech hasičů, což pomohlo při jeho zajištění. Koza se tak dostala zpět na pevnou zem bez jakéhokoli zranění.
Po záchraně se jí ujala starostka spolu s pracovníky obce aby zvíře zabezpečili, než se přihlásí majitel.
