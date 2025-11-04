Starostu zastřelili během oslav Dušiček: Okolo stály desítky lidí!

V Mexiku zastřelili starostu přímo uprostřed přeplněného náměstí
Carlos alberto Manzo Rodríguez byl oblíbeným lokálním politikem
Kromě starosty zasáhl střelec i jeho osobního strážce a dalšího politika, ti však přežili
Autor: ČTK - 
4. listopadu 2025
12:25

Starosta města Uruapán ve státě Michoacán na západě Mexika byl zavražděn uprostřed sobotních oslav Dne mrtvých. Informovala o tom agentura AP, podle níž byl útočník na místě zastřelen. Starostové měst a další lokální politici se v Mexiku stávají terčem zločineckých kartelů bojujících o lokální vliv.

Carlos Manzo Rodríguez se účastnil oslav patrně největšího mexického svátku, když na něj přímo na náměstí uprostřed desítek lidí začal střílet jeho vrah. Kromě starosty zasáhl i jeho tělesného strážce a jednoho lokálního politika, kteří však útok přežili.

Federální ministr bezpečnosti Omar García Harfuch novinářům v neděli řekl, že útočník na starostu vystřelil sedmkrát a že politik zraněním podlehl po převozu do nemocnice. Vrah, jehož identitu úřady nezveřejnily, byl podle ministra zastřelen na místě.

Michoacán patří k nejnásilnějším mexickým státům, kde zločinecké kartely bojují o kontrolu nad cestami pro pašování drog. Starosta Manzo Rodríguez měl od prosince 2024, tři měsíce po nástupu do úřadu, ochranku. Ta byla posílena v květnu, uvedl García Harfuch bez upřesnění důvodů.

V Mexiku zastřelili starostu přímo uprostřed přeplněného náměstí
Carlos alberto Manzo Rodríguez byl oblíbeným lokálním politikem
Kromě starosty zasáhl střelec i jeho osobního strážce a dalšího politika, ti však přežili

Aktuální dění

Miroslav Jirák ( 4. listopadu 2025 12:59 )

Způsob provedení vraždy je poselstvím pro všechny, kdo by chtěli jít proti nim... 🙁

