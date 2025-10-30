Hon na lupiče z Louvru: Policie dopadla pět nových podezřelých

Jeden ze zlodějů v reflexní vestě zachycený zřejmě při vloupání do vitríny v Louvru. Zmizely šperky z Napoleonovy sbírky.
Velká brož císařovny Evženie. Tu zloději ukradli.
30. října 2025
29. října 2025
Dva muži, které francouzská policie zatkla v sobotu večer, částečně přiznali svou účast na loupeži šperků z Louvru. Podle agentur AFP a Reuters o tom informovala pařížská prokurátorka Laure Beccuauová. Doplnila, že podle vyšetřování jsou zatčení muži přímo ti, kteří v neděli 19. října pronikli do muzea a uloupili z něj cenné exponáty. Policie ve středu dopadla pět nových podezřelých. 

Skupina zlodějů převlečená za dělníky pronikla do muzea Louvre přes balkon pomocí výsuvného žebříku a zmocnila se šperků, jejichž hodnota je odhadována na až více než 100 milionů eur (přes 2,4 miliardy Kč).

Podle Beccuauové se klenoty stále nepodařilo najít. „Chci si zachovat naději, že se to podaří a že budou moci být vráceny do Louvru a v širším smyslu celé zemi,“ uvedla prokurátorka.

Loupež trvala pouhých sedm až osm minut a bezpečnostní kamery zachytily čtyři pachatele, napsala dříve AFP. Podle ní z místa činu odjeli na dvou skútrech. Prokurátorka uvedla, že nemůže vyloučit, že se na loupeži podíleli i další lidé.

Případ vyvolal světovou pozornost a ve Francii také politickou a mediální bouři vyvolanou nedostatečnou ochranou uměleckých děl. I francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval k rychlému zavedení nových bezpečnostních opatření v Louvru jako v národním muzeu umění a jednom z nejslavnějších muzeí na světě.

V pátek francouzská média informovala, že z Louvru bylo několik cenností kvůli bezpečnosti přemístěno do trezoru francouzské centrální banky, který se nachází v hloubce 26 metrů pod zemí a v němž je uloženo také přibližně 90 procent francouzských zlatých rezerv.

Velká brož císařovny Evženie. Tu zloději ukradli.

