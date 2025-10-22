Blamáž při vojenském cvičení v Německu: Vojáci stříleli slepými, policie na ně ostrými
Vojenské cvičení v Bavorsku ve středu v podvečer kvůli nedorozumění vyústilo v přestřelku s policií. Zranění utrpěli dva lidé, informoval portál mnichovského listu Münchner Merkur.
Vojenská policie u bavorského Erdingu prováděla manévry, které zřejmě polekaly místní obyvatele. Ti informovali policii o pohybu lidí v maskovacích oděvech s dlouhými střelnými zbraněmi . Policisty, kteří na místo přijeli, považovali jejich vojenští kolegové za součást cvičení, proto na ně začali střílet slepými náboji.
Policie palbu opětovala, ovšem s použitím ostré munice. Policie bližší podrobnosti nesdělila, uvedla ale, že na místě podnikla velký zásah i s nasazením vrtulníku. Policejní mluvčí uvedl, že veřejnosti žádné nebezpečí nehrozí.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.