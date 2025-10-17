Čechům nezkazí dovolenou ani státní převrat: Před cestou na Madagaskar varuje i ministerstvo zahraničí

Čechy od dovolené na Madagaskaru neodradil ani státní převrat
Čechy od dovolené na Madagaskaru neodradil ani státní převrat
Vojenský převrat na Madagaskaru (14.10.2025)
Vojenský převrat na Madagaskaru (14.10.2025)
Vojenský převrat na Madagaskaru (14.10.2025)
Autor: kjm - 
17. října 2025
15:50

Politická situace na africkém ostrově Madagaskar je v posledních dnech velmi vypjatá. Moci se před několika dny vojenským pučem chopil plukovník Michael Randrianirina. Občany před cestou na ostrov varuje ministerstvo zahraničí, podle cestovních kanceláří však zájem ani navzdory převratu neklesá.

Madagaskar se během posledních let stal velmi oblíbenou destinací pro exotické dovolenky. Konec října je ideálním časem pro návštěvu, poté totiž začíná období dešťů. Spíš než špatné počasí však letos plány turistů komplikuje místní politická situace. Protesty proti vládě začaly na konci září. V úterý proběhl státní převrat a dosavadní prezident musel uprchnout ze země. Při násilném převzetí moci zemřelo 22 lidí.

České úřady vydaly varování před cestou na Madagaskar už před dvěma týdny. Ministerstvo zahraničí doporučilo, aby tam lidé jezdili jen v případech krajních nouze. Doporučení doposud nezrušilo. Pokud se i přes varování rozhodnou Češi na Madagaskar vyrazit, měli by se vyhýbat demonstracím a řídit se místními nařízeními. Doporučují ještě registraci do systému DROZD. 

Čechům převrat nevadí

České cestovky ani navzdory velmi vypjaté situaci nezaznamenaly menší zájem o dovolené na Madagaskaru. Obavy zažívají především klienti, kteří mají namířeno do hlavního města. „Ti, kteří míří na sever nebo na okolní ostrovy vedle Madagaskaru, obavy ze současné situace většinou nemívají, protože se nelétá přes Antananarivo,“ řekl pro Seznam Zprávy předseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Podle něj neexistuje jednoznačný postup. „Je to zatím na klientech, jak se domluví s cestovní kanceláří,“ dodal. Klienti musí počítat s tím, že pokud zájezd zruší oni a ne sama cestovní kancelář, mohou je čekat vysoké storno poplatky. Podle zástupce cestovní kanceláře Mundo Petra Želiezka zatím nikdo z jejich klientů svůj zájezd na Madagaskar nezrušil.

Video  Zástupce cestovek o nových restrikcích: Vězení i vysoké pokuty i u našich sousedů. Na co a kde si dát pozor?  - Bára Holá
Video se připravuje ...

Čechy od dovolené na Madagaskaru neodradil ani státní převrat
Čechy od dovolené na Madagaskaru neodradil ani státní převrat
Vojenský převrat na Madagaskaru (14.10.2025)
Vojenský převrat na Madagaskaru (14.10.2025)
Vojenský převrat na Madagaskaru (14.10.2025)

Témata:
dovolenáafrikaministerstvo zahraničních věcíMadagaskarcestovní kancelářMinisterstvo zahraničních věcí České republikyAsociace cestovních kanceláří České republikystátní převrat
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud