Čechům nezkazí dovolenou ani státní převrat: Před cestou na Madagaskar varuje i ministerstvo zahraničí
Politická situace na africkém ostrově Madagaskar je v posledních dnech velmi vypjatá. Moci se před několika dny vojenským pučem chopil plukovník Michael Randrianirina. Občany před cestou na ostrov varuje ministerstvo zahraničí, podle cestovních kanceláří však zájem ani navzdory převratu neklesá.
Madagaskar se během posledních let stal velmi oblíbenou destinací pro exotické dovolenky. Konec října je ideálním časem pro návštěvu, poté totiž začíná období dešťů. Spíš než špatné počasí však letos plány turistů komplikuje místní politická situace. Protesty proti vládě začaly na konci září. V úterý proběhl státní převrat a dosavadní prezident musel uprchnout ze země. Při násilném převzetí moci zemřelo 22 lidí.
České úřady vydaly varování před cestou na Madagaskar už před dvěma týdny. Ministerstvo zahraničí doporučilo, aby tam lidé jezdili jen v případech krajních nouze. Doporučení doposud nezrušilo. Pokud se i přes varování rozhodnou Češi na Madagaskar vyrazit, měli by se vyhýbat demonstracím a řídit se místními nařízeními. Doporučují ještě registraci do systému DROZD.
Čechům převrat nevadí
České cestovky ani navzdory velmi vypjaté situaci nezaznamenaly menší zájem o dovolené na Madagaskaru. Obavy zažívají především klienti, kteří mají namířeno do hlavního města. „Ti, kteří míří na sever nebo na okolní ostrovy vedle Madagaskaru, obavy ze současné situace většinou nemívají, protože se nelétá přes Antananarivo,“ řekl pro Seznam Zprávy předseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.
Podle něj neexistuje jednoznačný postup. „Je to zatím na klientech, jak se domluví s cestovní kanceláří,“ dodal. Klienti musí počítat s tím, že pokud zájezd zruší oni a ne sama cestovní kancelář, mohou je čekat vysoké storno poplatky. Podle zástupce cestovní kanceláře Mundo Petra Želiezka zatím nikdo z jejich klientů svůj zájezd na Madagaskar nezrušil.
