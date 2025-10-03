Uzavření Oktoberfestu způsobil ukřivděný syn: Martin odpálil dům se svou rodinou, sliboval další útoky
Za středeční uzavření Oktoberfestu v Mnichově může dramatická rodinná situace, která si vyžádala dva mrtvé a další dva zraněné. Pachatel používal výbušniny a posmrtně vyhrožoval dalším útokem. Policie popsala detaily případu.
Nenápadný Martin P. (57) se živil zahradničením a kutilstvím. V pracovním životě se mu velmi dařilo, to ale neplatilo pro jeho osobní vztahy. S rodinou se pohádal o dědictví a místo, aby si s nimi neshody vyříkal, zvolil chladnokrevnou pomstu.
Ve středu 1. října ráno zahájil tři výbuchy u rodičů doma na periferii Mnichova, založil požár a začal střílet. Zabil svého otce (90) a matku (81) s dcerou (21) zranil. U té před časem popřel otcovství, ale během vyšetřování se biologická souvislost potvrdila. Martin byl přesvědčen, že byl ústav podplacený.
Když na místo přijela policie, našla ruční granáty s nástražnými dráty. Krom těchto nebezpečných pastí objevila ještě dopis, který vyšetřovatele značně znepokojil. „Nechoďte na Oktoberfest. Je tam další bombastické překvapení,“ stálo v něm, podle zpravodajství Krone. Festival byl proto až do odpoledních hodin uzavřený a policie pátrala po potenciálních bombách. Na místě žádné nenašla.
Pachatel po útoku odjel k jezeru Lerchenau, vzdálenému přibližně 5 minut jízdy autem. Vzal si s sebou batoh s dalšími nástražnými zařízeními. U jezera se střelil do hlavy, ale nepředpokládá se, že by svým zraněním podlehl okamžitě.
