Jezevčíci vběhli v Krupce na silnici: Motorkář se těžce zranil!
Stačila chvilka nepozornosti a klidná procházka skončila vážnou nehodou. V Krupce na Teplicku vběhli letos v dubnu dva psi do silnice přímo před projíždějící motorku. Jejich páníček už nestačil zasáhnout a motorkář skončil po pádu s těžkými zraněními v nemocnici. Majiteli psů nyní hrozí až 2 roky vězení.
Majitel dvou kříženců jezevčíka je měl v dubnu letošního roku na vodítku, když se mu náhle vytrhli a vběhli do silnice. V tu chvíli po vozovce projížděl motorkář. Zvířatům se snažil vyhnout, začal prudce brzdit, strhl řízení a následně havaroval. Po pádu skončil s těžkými zraněními, ze kterých se dodnes zotavuje.
Poškozený strávil v péči lékařů dlouhé týdny a jeho stav si vyžádal náročnou rekonvalescenci. „Majitel psů byl nyní obviněn z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti s trestní sazbou až 2 roky odnětí svobody,“ informovala policie na facebooku.
Soud posoudí, zda muž své mazlíčky dostatečně zajistil. Případ je varováním pro všechny pejskaře – i zdánlivě nevinné venčení může mít fatální následky, pokud není pes pod kontrolou. „Upozorňujeme majitele psů, že za svého zvířecího parťáka nesou plnou odpovědnost, a to včetně škod jimi způsobených,“ připomněla policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
