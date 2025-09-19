Opilá policistka na Slovensku bourala: V krvi měla skoro 3 promile, ohrozila 8 dětí!
Mezi slovenskými obcemi Veľké Úľany a Jelka došlo koncem léta k dopravní nehodě, kterou způsobila policistka z Dunajské Stredy. Řidička vezla v autě dvě děti a narazila do minivanu, ve kterém cestovalo dalších šest dětí. Při dechové zkoušce jí naměřili téměř tři promile alkoholu.
Podle informací TV Markíza se nehoda odehrála ve večerních hodinách. Přestože v obou vozidlech cestovalo celkem osm dětí, nikdo neutrpěl vážná zranění. Policistka přišla o řidičský průkaz a inspekce ji obvinila z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
„Ředitel Okresního ředitelství Policejního sboru v Dunajské Stredě nejbližší pracovní den po skutku zpracoval návrh na dočasné zbavení výkonu státní služby příslušníka PZ,“ uvedla mluvčí Krajského ředitelství PZ v Trnavě Veronika Dachová. Dodala, že návrh byl předložen ministerstvu vnitra.
Proč policistka usedla za volant ve stavu těžké opilosti a proč převážela děti, zatím není jasné. Vyšetřování pokračuje a o její budoucnosti v policejním sboru rozhodnou příslušné orgány.
