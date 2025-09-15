Zbabělec z Budějovic přepadl a okradl babičku (90) s chodítkem: Policie ho dopadla
Recidivista bez práce si v Českých Budějovicích vyhlédl tu nejsnažší oběť, devadesátiletou ženu s chodítkem. Na ulici jí ukradl telefon a nakonec i peněženku. Jen díky velké náhodě seniorka neutrpěla vážná zranění. Policie pachatele dopadla hned druhý den, nyní je ve vazbě.
K útoku došlo ve středu 10. září dopoledne přímo před domem napadené ženy. Připravovala si klíče, aby si odemkla, když k ní přistoupil muž v kapuci. Nejprve jí sebral mobilní telefon, který pak odhodil jako bezcenný. Nespokojil se ale s tím a nakonec sáhl po peněžence. Žena se snažila bránit, pachatel ji nakonec odstrčil, ale naštěstí vyvázla bez vážnějších zranění.
Policisté na místě zajistili stopy a měli k dispozici i záznam z kamer. Díky tomu se jim podařilo podezřelého rychle vytipovat. „Postup se vyplatil a hned druhý den před jednou z vytipovaných ubytoven pachatele dopadli,“ uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner.
Ukázalo se, že zadržený muž je notorický recidivista bez práce. Podle policie se opakovaně zaměřoval na seniory, protože u nich neočekával odpor. Tentokrát ale narazil, statečná seniorka detailně popsala jeho vzhled, a přispěla tak k jeho dopadení. „Úžasně spolupracovala a sdělila policistům spoustu podrobností k osobě pachatele,“ ocenil mluvčí.
Kriminalisté prověřují, zda obětí není více. Pokud by někdo další poznal muže a sám se stal jeho obětí, má se obrátit na linku 158.
