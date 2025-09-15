Zbabělec z Budějovic přepadl a okradl babičku (90) s chodítkem: Policie ho dopadla

Recidivista bez práce přepadl seniorku s chodítkem.
Autor: sgr - 
15. září 2025
12:20

Recidivista bez práce si v Českých Budějovicích vyhlédl tu nejsnažší oběť, devadesátiletou ženu s chodítkem. Na ulici jí ukradl telefon a nakonec i peněženku. Jen díky velké náhodě seniorka neutrpěla vážná zranění. Policie pachatele dopadla hned druhý den, nyní je ve vazbě.

K útoku došlo ve středu 10. září dopoledne přímo před domem napadené ženy. Připravovala si klíče, aby si odemkla, když k ní přistoupil muž v kapuci. Nejprve jí sebral mobilní telefon, který pak odhodil jako bezcenný. Nespokojil se ale s tím a nakonec sáhl po peněžence. Žena se snažila bránit, pachatel ji nakonec odstrčil, ale naštěstí vyvázla bez vážnějších zranění.

Policisté na místě zajistili stopy a měli k dispozici i záznam z kamer. Díky tomu se jim podařilo podezřelého rychle vytipovat. „Postup se vyplatil a hned druhý den před jednou z vytipovaných ubytoven pachatele dopadli,“ uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner.

Ukázalo se, že zadržený muž je notorický recidivista bez práce. Podle policie se opakovaně zaměřoval na seniory, protože u nich neočekával odpor. Tentokrát ale narazil, statečná seniorka detailně popsala jeho vzhled, a přispěla tak k jeho dopadení. „Úžasně spolupracovala a sdělila policistům spoustu podrobností k osobě pachatele,“ ocenil mluvčí.

Kriminalisté prověřují, zda obětí není více. Pokud by někdo další poznal muže a sám se stal jeho obětí, má se obrátit na linku 158.

Video  Lupič přepadl v Brně na ulici seniorku, sebral jí zlatý řetízek.  - Policie ČR
Video se připravuje ...

Recidivista bez práce přepadl seniorku s chodítkem.

Aktuální dění

dana lattova ( 15. září 2025 13:30 )

To jediné slovo na konci mě okamžitě napadlo.🙏😭

Jiri Jezek ( 15. září 2025 12:31 )

Nemám rád takové komenty ale tady to fakt nejde jinak. Utratit!

