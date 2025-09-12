Přítel zavražděné Iryny v slzách: Do USA se vydali budovat nový život!
Přítel zavražděné Iryny Zarutské Stanislav poprvé od tragédie z konce srpna prolomil mlčení. Nejprve přidal fotku se svou přítelkyní a postupně začal sdílet videa soudce, který vraha jeho lásky pustil na svobodu. Podle příbuzných se dvojice vydala do USA za lepším životem, který společně toužili vybudovat.
Iryna Zarutská (†23) a její partner Stanislav Nikulytsia (21) spolu odjeli z válkou spustošené Ukrajiny s vidinou světlejších zítřků bez násilí. Jejich americký sen se bohužel krutě rozplynul 22. srpna, kdy Irynu brutálně ubodal schizofrenní bezdomovec Decarlos Brown Jr. Ženu během jízdy autobusem několikrát opakovaně zezadu bodl do krku. Nikdo z ostatních pasažérů jí nepomohl a mladá žena na místě zemřela.
Stanislav doposud zachovával mlčení. Ve středu přidal fotku sebe a Iryny, do popisku dal jen emotikonu zlomeného srdce. Následně sdílel několik montáží, které odsuzovaly nečinnost svědků a vzdávaly čest památce jeho zesnulé přítelkyně. Předtím sdílel i video odsuzující rozhodnutí soudce, který Decarlose o sedm měsíců dříve propustil na svobodu.
Mladý pár doufal, že společně v Americe dopracuje ke svému vysněnému životu. „Co nás motivovalo dostat je z Ukrajiny, byl obrázek, na kterém se k sobě tisknou v bunkru nedaleko jejich bytu,“ řekl deníku New York Post strýc, který si přál zůstat v anonymitě. „Do Spojených států nejeli přiživit se na společnosti, ale aby spolu vybudovali nový život,“ dodal. V Americe se cítila prý tak dobře, že ji rodina nechá v zemi i pohřbít. A to i navzdory tomu, že Ministerstvo zahraničí nabídlo uhradit veškeré náklady na přesun ostatků na Ukrajinu.
