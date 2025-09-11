Luxusní ferrari na maděru: Řidič nezvládl jízdu v dešti a naboural do svodidel

Na Slovensku řidič ferrari nezvládl řízení v dešti a naboural do svodidel.
Autor: kjm - 
11. září 2025
12:46

V okrese Liptovský Mikuláš na Slovensku mělo v úterý nehodu luxusní auto značky Ferrari. Řidič zřejmě kvůli dešti nezvládl řízení a narazil do svodidel. Škoda na autě se vyšplhala v přepočtu na několik milionů korun!

Ke zdemolovanému ferrari vyráželi policisté v úterý, havarovalo u výjezdu od obce Hybe. Řidič sportovního auta mířil na dálnici směrem na Liptovský Mikuláš, zřejmě však lehce přecenil své řidičské schopnosti. „V hustém dešti nepřizpůsobil svou jízdu stavu vozovky, s vozidlem dostal aquaplaning a narazil levou přední částí do betonových svodidel,“ napsali slovenští policisté.

Policisté po příjezdu provedli u řidiče dechovou zkoušku, která vyšla negativně. Za přestupek dostal muž pokutu. Při nehodě neutrpěl zranění. Zbývá mu tedy jen zaplatit pokutu a připravit si tučnou částku na opravu. Škodu vzniklou na vozidle policisté odhadli na v přepočtu více než 4,8 milionu korun!

Video  Mladý Japonec přišel o vysněné auto, které vlastnil jen pár minut.  - X.com/ポケカメン@ちょこらび
Video se připravuje ...

 

