Luxusní ferrari na maděru: Řidič nezvládl jízdu v dešti a naboural do svodidel
V okrese Liptovský Mikuláš na Slovensku mělo v úterý nehodu luxusní auto značky Ferrari. Řidič zřejmě kvůli dešti nezvládl řízení a narazil do svodidel. Škoda na autě se vyšplhala v přepočtu na několik milionů korun!
Ke zdemolovanému ferrari vyráželi policisté v úterý, havarovalo u výjezdu od obce Hybe. Řidič sportovního auta mířil na dálnici směrem na Liptovský Mikuláš, zřejmě však lehce přecenil své řidičské schopnosti. „V hustém dešti nepřizpůsobil svou jízdu stavu vozovky, s vozidlem dostal aquaplaning a narazil levou přední částí do betonových svodidel,“ napsali slovenští policisté.
