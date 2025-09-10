Marek zmizel v den masivního blackoutu: Dobrovolníci ho hledají už dva měsíce
Už dva měsíce pátrají policisté, příbuzní i dobrovolníci po Marku Junovi z Frýdlantu. Osmačtyřicetiletý muž zmizel v den, kdy velkou část České republiky zasáhl výpadek proudu. Táta dvou dětí nenechal žádnou zprávu a zmizel takřka beze stopy.
Marek Juna byl v pátek 4. července, tedy v den, kdy kvůli masivnímu výpadku v mnoha domácnostech Česka nešla elektřina, na návštěvě u bratra v Černousech kousek od polských hranic. V sedm večer se vydal pěšky domů, směrem na Frýdlant. S sebou si vzal spacák a vybitý telefon.
Partnerka ho ovšem vyhlížela marně a všechny pokusy o dovolání se byly samozřejmě zbytečné. Něco takového rozhodně nebylo obvyklé. Rodina proto hned druhý den Markovo zmizení nahlásila na policii a následující víkend probíhala rozsáhlá pátrací akce se psovody i drony. Po Markovi pátrali i hasiči a dobrovolní hasiči. Marek z Černousů podle nalezených stop prokazatelně ušel jen dva kilometry na kraj Višňové. Další osud táty dvou dětí je neznámý.
Jako by se po Markovi slehla zem - nikdo neví, kde se nachází. Markova rodina se nevzdává naděje a organizuje pravidelné pátrací akce s dobrovolníky, kteří se na postupu domlouvají prostřednictvím facebookové skupiny.
