Minuty hrůzy na pláži plné lidí: Děti pohřbil písek!
Dětské radovánky se na pláži Newport Beach v Kalifornii záhy změnily v horor. Dvě děti zde zavalil a uvěznil písek. Začala dramatická záchranná akce. Celý incident zachytila kamera.
Zběsilý závod s časem. Tak by se dala popsat záchranná akce, ke které došlo v srpnu na pláži Newport Beach v USA. Hrátky s pískem se pro dvě děti málem staly osudným. Vykopaly díru a... Písek je zavalil! Příkop se navíc začal rychle plnit vodou. Vlivem přílivu totiž hrozilo, že se utopí!
Na pomoc okamžitě vyrazilo několik lidí, včetně tří plavčíků, uvedl deník Daily Mail. „Jakmile písek navlhne, ztěžkne. V podstatě je to pohřbilo od pasu dolů. Nemohli se sami dostat ven,“ řekl televizi FOX 11 plavčík Mark Herman.
Zatímco jeden z plavčíků horečně vyhazoval mokrý písek, druhý vytvářel provizorní hráz. Záchranná akce celkem trvala několik minut. Oba chlapce se tak naštěstí podařilo vysvobodit.
Celý incident natočil jeden ze svědků. Příspěvek za tu dobu nasbíral přes 20 milionů zhlédnutí.
