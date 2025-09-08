Před 4 lety unesl tři děti: Policie muže zastřelila po loupeži, následovalo zběsilé pátrání po dětech
Novozélandská policie zastřelila při přestřelce muže, který byl víc než čtyři roky na útěku se svými třemi dětmi (9, 10, 12). Muže, o kterém se předpokládá, že se jmenoval Tom Phillips, zastřelila policie, která v pondělí brzy ráno zasahovala při ozbrojené loupeži v západní části regionu Waikato. Informuje o tom server BBC a agentura AP.
Phillips a jeho děti, kterým je nyní mezi 9 a 11 lety, zmizeli v prosinci 2021. Rodina žila v divočině a pravděpodobně se nikdy nevzdálila daleko od odlehlé venkovské osady Marokopa na Severním ostrově, kde žila předtím. Jedná se o osadu s asi stovkou obyvatel, která je obklopená nemilosrdnou divočinou.
Phillips měl značné schopnosti přežití v divočině. Se svými dětmi zmizel do buše v roce 2021. Phillips uměl postavit přístřeší i hledat potravu v přírodě. Po čase však zřejmě jeho schopnosti přestaly stačit a Tom začal zoufale potřebovat zásoby. Od roku 2023 byl proto s rodinou pravidelně vídán na kamerových záznamech vykradených obchodů, informuje BBC.
Phillips ještě nebyl oficiálně identifikován, řekla novinářům zástupkyně policejního komisaře Jill Rogersová, úřady však předpokládají, že se jednalo o něj. Místním médiím jeho smrt potvrdili Phillipsovi příbuzní. Při přestřelce byl těžce zraněn i policista, který utrpěl zranění hlavy. Dítě, které bylo s Phillipsem v době loupeže, úřady vzaly do vazby. Phillips společně s jedním z potomků vyloupil obchod se zemědělskými potřebami.
Policie nadále pátrala po zbývajících dvou dětech a po několika hodinách se hledání vydařilo. Policisté je našli v odlehlém táboře v divočině. Lokalizovat se je podařilo díky informacím od zadrženého sourozence. Matka tří dětí, které podle ní jejich otec unesl, vyjádřila hlubokou úlevu nad tím, že pro její „tamariki tato zkouška skončila“, přičemž použila maorský výraz pro slovo děti, píše BBC.
