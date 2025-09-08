Fekální fantom ve Strakonicích „vymaloval“ záchody: Výkaly i na stěnách!
Naprosto nechutným případem se v minulém týdnu zabývali strakoničtí strážníci. Na veřejné toaletě v lokalitě Podskalí je překvapila „nadílka“ neznámého vandala. Po podlaze a stěně rozmazal exkrementy!
Na znečištěné záchody městská hlídka jen tak nezapomene. K incidentu došlo ve večerních hodinách v pondělí 18. srpna. „Hlídka městské policie zjistila, že nové veřejné toalety na Podskalí někdo úmyslně znečistil. Pohled do útrob toalet musel lidi, kteří si chtěli odskočit, velmi znechutit. Nemluvě o těch, kteří museli tento nepořádek uklízet,“ uvedla mluvčí Městské policie Strakonice Jaroslava Krejčová. Dosud neznámý pachatel exkrementy rozmazal po stěnách i podlaze.
Mluvčí zdůraznila, že toalety byly pořízeny z veřejných peněz, a mají tedy sloužit všem. „Pokud podobné jednání zaznamenáte, okamžitě volejte městskou policii,“ doplnila nakonec.
