Fekální fantom ve Strakonicích „vymaloval“ záchody: Výkaly i na stěnách!

8. září 2025 
8. září 2025
Naprosto nechutným případem se v minulém týdnu zabývali strakoničtí strážníci. Na veřejné toaletě v lokalitě Podskalí je překvapila „nadílka“ neznámého vandala. Po podlaze a stěně rozmazal exkrementy! 

Na znečištěné záchody městská hlídka jen tak nezapomene. K incidentu došlo ve večerních hodinách v pondělí 18. srpna. „Hlídka městské policie zjistila, že nové veřejné toalety na Podskalí někdo úmyslně znečistil. Pohled do útrob toalet musel lidi, kteří si chtěli odskočit, velmi znechutit. Nemluvě o těch, kteří museli tento nepořádek uklízet,“ uvedla mluvčí Městské policie Strakonice Jaroslava Krejčová. Dosud neznámý pachatel exkrementy rozmazal po stěnách i podlaze.

Mluvčí zdůraznila, že toalety byly pořízeny z veřejných peněz, a mají tedy sloužit všem. „Pokud podobné jednání zaznamenáte, okamžitě volejte městskou policii,“ doplnila nakonec.

