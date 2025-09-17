Do Česka může zamířit nový lék proti HIV: Bez proplacení za 600 tisíc!?
Za velmi pozitivní zprávu označil český virolog a biochemik Tomáš Cihlář srpnové rozhodnutí Evropské komise udělit registraci nové injekci na prevenci viru HIV. Sám Čech se na vývinu léku podílel. Lék má téměř stoprocentní úspěšnost a může zamířit i do českých lékáren. Má to ale háček.
Americký lék Yeytuo může už brzy poputovat i do českých lékáren, a to díky schválení registrace léku Evropskou komisí. Na jeho vývoji se podílel i český vědec Tomáš Cihlář. Lék má téměř stoprocentní úspěšnost! Látka tělo před případnou nákazou chrání.
Zájemci o nový lék si ovšem sáhnou hluboko do kapsy. Za dvě injekce musí zaplatit v přepočtu asi 590 tisíc korun, informoval deník The Washington Post. Jak k zavedení nového léčiva uvedl server Novinky.cz, české pojišťovny nový lék pravděpodobně hradit nebudou.
„Tyto léky jsou drahé a pro pojišťovny by něco takového bylo nákladné. Drahá léčba se hradí například pacientům s rakovinou,“ dodal epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula.
Kvůli onemocnění AIDS, které vir HIV způsobuje, zemřelo na celém světě loni přibližně 630.000 lidí a podle odhadů UNAIDS je tímto virem nakaženo přes 40 milionů osob. Šíření HIV brání používání kondomů, denní užívání speciálních pilulek nebo dříve schválené injekce, které se však musí aplikovat jednou za dva měsíce.
„Se zhruba 25.000 novými případy nákazy, které každý rok přibudou v zemích EU, je jasné, že nynější možnosti prevence nefungují pro každého, kdo je chce nebo potřebuje, zvláště pak mezi zranitelnou populací,“ řekl v srpnu francouzské televizní stanici France24 profesor infekčních chorob Jean-Michel Molina z pařížské univerzity.
