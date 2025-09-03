Hlídka dorazila na místo během několika minut, vandal s dvojicí kamarádů se pokusil utéct. Nepomohlo mu ani to, že se před přijíždějícím služebním vozidlem pokusil schovat za parkující auto.
„Strážník ho stočil k zemi a při kontrole, jestli je ozbrojený, u něj objevil pepřový sprej,“ řekl mluvčí městské policie Jakub Ghanem.
Ke dvěma poškozené značky se mladík přiznal, prý šlo o legraci, kterou „podpořil“ alkohol. „Celá trojice nadýchala přes dvě promile,“ dodal mluvčí.
Dopravní podnik vyčíslil škodu do deseti tisíc korun: Ničitele tak čeká jen správním řízení, vyfasovat může pokutu až do výše 50 tisíc korun.
Opilý vandal ničil v Brně dopravní značky Městská policie Brno
