Neodolal školačkám: S jednou měl učitel ze základky sex, druhou osahával

Zákaz práce s dětmi na pět let a čtrnáctiměsíční vězení podmíněně odložené na dva roky, takový trest si za pohlavní zneužití vyslechl u chebského okresního soudu dnes už bývalý učitel (30) na základní škole. Neodolal čtrnáctiletým školačkám. S jednou se pravidelně intimně stýkal, další osahával.

První děvče kontaktoval učitel tělocviku před třemi roky prostřednictvím sociální sítě. Pozval jej k sobě domů, chválil, jaké má pěkné tělo. Po dvou týdnech skončili v posteli. „Postupně spolu měli několik pohlavních styků, ačkoliv si byl obžalovaný vědom, že se jedná o osobu mladší patnácti let,“ uvedla podle serveru novinky.cz státní zástupkyně Jitka Masopustová.

Se druhou školačkou si začal v září loňského roku, kdy mu přišla domů pomoci s úklidem. „Tam ji přes oblečení osahával na prsou a na zadku. Poté ji požádal, aby si na něj sedla, přičemž poškozená ucítila jeho ztopořený penis,“ popsala Masopustová. Učitel vše přiznal.

„Nemám pro to žádnou omluvu,“ sypal si popel na hlavu. Ze školy poté, co se vše provalilo, odešel, a působí jako trenér. Na otázku soudu, proč ve svém jednání pokračoval, i když věděl, že je to špatné, vysvětlení nenašel. Za své selhání vyfasoval k podmínce zákaz činnosti.

S dětmi pod 15 let tak v práci do styku pět let nepřijde. „I když šlo nepochybně ze strany poškozené o dobrovolné sexuální styky, obžalovaný si jako učitel nemůže dovolit podlehnout takovému lákadlu,“ uvedl předseda senátu Rostislav Tomis. Dodal, že teď je na exučiteli, aby si vše v životě nějak srovnal.