Horolezec Sedláček zahynul v roce 2012 v Himálajích: Tělo snesli až teď!

Podle webu BBC News, který se mimo jiné odvolává na svědectví jednoho z účastníků úklidové výpravy, bylo tělo nalezeno na čtvrté nejvyšší hoře světa Lhoce, kde Sedláček před 12 lety zahynul.

K vrcholu Lhoce vyrazil Sedláček s kolegy ze čtvrtého výškového tábora. „Pozdě večer vylezl na vrchol Radovan Marek a později Milan Sedláček. Velká touha Milana, zvaného mezi námi kamarády Švidry, se mu stala osudnou. Z vrcholu čtvrté nejvyšší hory světa se již nevrátil,“ uvedli členové výpravy.

Sedláčkovi nechybělo k vrcholu moc, také se tam zřejmě i dostal. Na cestu zpět už ale nezbyly síly. „Kousek, snad padesát metrů. Výškových. Takže hodina, dvě ještě to klidně mohly být. A Milan říkal, že je v pohodě. Bohužel asi nebyl, čekali jsme na něj marně,“ uvedl dříve pro Blesk Leopold Sulovský, který výpravu vedl.

Že by snad český horal podcenil situaci, to podle Sulovského není možné. „Vůbec jsem s tím nepočítal. I když mu večer v táboře číslo čtyři nebylo nejlíp, vůbec by mě nenapadlo, že se něco takového zrovna Milanovi může stát. To byl člověk, který nebyl nezodpovědný. Nebylo třeba mu něco přikazovat,“ vysvětlil.

„Co já vím, tak tam umřel pravděpodobně vyčerpáním. Co bylo bezprostřední příčinou, jestli kolaps, to nevím, ale někde těsně v okolí vrcholu po výstupu umřel,“ řekl Radiožurnálu předseda Českého horolezeckého svazu Zdeněk Hrubý.

Zóna smrti

Úklidová akce nepálských úřadů, která skončila na začátku června, se letos poprvé zaměřila na takzvanou „zónu smrti“ ve výšce nad 8 000 metrů nad mořem. Snesení těl mrtvých horolezců z této oblasti je velmi náročné a nebezpečné. Týmu, který tvořili členové nepálské armády a vysokohorští průvodci, takzvaní šerpové, se letos podařilo snést čtyři těla a jednu kostru. Podle serveru BBC News se podařilo identifikovat také ostatky amerického horolezce Ronalda Yearwooda, který zahynul v Himálaji v roce 2017. U dalších těl identifikace stále trvá.

Při výstupu na horu Mount Everest a další vrcholy v okolí zemřelo od začátku vedení záznamů před zhruba sto lety na 300 lidí. Loni tam zahynulo 18 lidí a letos už osm. Protože snesení těl je velmi náročné, často zůstávají i několik let na místě, píše BBC News. Na úklid odpadků a snesení pozůstatků zemřelých horolezců se zaměřují pravidelné akce, které od roku 2019 pořádají nepálské úřady.