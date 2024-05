Policisté Adam a Petr z Berouna hrdiny: Zachraňovali popálené batole!

Video Záchrana popáleného chlapečka na Berounsku - Policie ČR Video se připravuje ...

Děsivá událost se odehrála v sobotu 11. května. „Policisté, Adam Kubů a Petr Zima, na místo události přijeli za tři minuty. Z kufru auta vzali zdravotnický batoh a pospíchali k popálenému dítku. Od rodičů, kteří svému synovi poskytovali dle operátora ZZS laickou první pomoc, zjistili, že chlapeček v nestřežený okamžik na sebe zvrhl hrnec s rozpáleným olejem,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Strážci zákona se v pomoci střídali a vyčkávali příjezdu záchranářů. Nebýt jich, možná by hoch už nebyl naživu. Petr navíc zachoval chladnou hlavu a na tělíčko malého človíčka přiložil popáleninový set. Ten se používá i ke zmírnění bolesti. Jeho kolega Adam pak zabalil děťátko do izotermické folie, a když dorazili záchranáři na místo, odnesl ho do sanitky. Oba parťáci se v záchraně doplňovali.

Jak na sebe dítě převrhlo hrnec?

Jeden uklidňoval dítě, druhý připravil přistávací plochu pro zdravotnický vrtulník. Ten chlapce převezl do pražské nemocnice, kde se dítěte ujali specialisté. Rodiče jsou sice šťastní, ale budou mít co vysvětlovat. „Případ si převzali berounští kriminalisté, kteří tuto nešťastnou událost v současné době prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti,“ dodala mluvčí.