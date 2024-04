Nehoda autobusu u obchvatu na Náchodsku: Tři lidé jsou zranění, silnice je uzavřená!

Policie obchvat, po kterém vede tranzitní silnice I/33 mezi Hradcem Králové a hraničním přechodem do Polska v Náchodě, uzavřela. Objížďka vede přes Českou Skalici. Uvedli to hasiči a policie.

Kamion s návěsem se při nehodě převrátil na bok do příkopu. „V autobusu nikdo zraněn nebyl. Silnice I/33 na obchvatu bude kvůli následným vyprošťovacím pracím delší dobu uzavřena,“ uvedli hasiči. Policie uvedla, že omezení by mohlo trvat do 10:00.