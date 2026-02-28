V lednu roku 1959 vyrazila skupina deseti osob ze Sovětského svazu na výpravu. Vedl je třiadvacetiletý student radiotechniky Igor Alexejevič Ďatlov a jejich cílem bylo zdolat horu Otorten, která leží v pohoří Ural. Vše skončilo obrovskou tragédií. Devět členů výpravy zemřelo za velice záhadných okolností. Jejich smrt byla dlouhé roky záhadou a vzniklo kolem ní obrovské množství teorií, z nichž některé jsou velice bizarní.
Zkáza Ďatlovovy výpravy na Hoře mrtvých: Nejpodivnější teorie ohledně smrti mladých turistů!
1.Záhadná smrt mladých turistů
Skupina vyrazila 25. ledna 1959 z města Ivděl. Plánovaná trasa byla opravdu náročná, ale všichni členové měli s horskou turistikou velké zkušenosti. Z později nalezených deníků je zřejmé, že do 31. ledna jejich cesta probíhala, jak má.
Pak skupina začala prostupovat průsmykem (dnes Ďatlovův průsmyk, pozn. red.), za nímž se zřejmě plánovali utábořit. Kvůli sněhovým bouřím a snížené viditelnosti ale zřejmě ztratili směr a začali vystupovat na horu Cholat Sjachyl přezdívanou Mrtvá hora nebo Hora mrtvých. Pak si zřejmě svůj omyl uvědomili a v místě postavili tábor.
Podivná smrt
Co se dělo dál, je opředeno tajemstvím. Když se výprava nevrátila ani osm dní po plánovaném návratu, rozjela se velká pátrací akce. V průsmyku však záchranáři našli jenom devět mrtvých těl.
Mrtví měli zpřerážené končetiny a rozbité hlavy. Stan, v němž expedice nocovala, byl protržený zevnitř, mrtvá těla byla nalezena pouze v ponožkách, nebo jen ve spodním prádle. Čtyři těla se podařilo najít až o dva měsíce později, mrtví byli lépe oblečeni a zřejmě použili i oblečení těch, kteří zemřeli jako první.
Jediný přeživší účastník Jurij Judin si zachránil život tím, že se kvůli nevolnosti od skupiny již dříve oddělil. Než zemřel v roce 2013, snažil se záhadu smrti svých kamarádů objasnit, ale marně.
Někteří mrtví měli vážná zranění hrudníku a lebky, které mohla způsobit jen velká síla. Čtyři těla nalezená na dně potoka měla poškozenou měkkou tkáň hlavy a obličeje, některým chyběl jazyk nebo oční bulvy.
Tehdejší vyšetřování uvedlo, že turisty zabila blíže nespecifikovaná přírodní síla. Navíc se do místa, kde k incidentu došlo, nesmělo tři roky. Tento závěr se však lidem nelíbil, a tak začali vymýšlet nejrůznější teorie. Podívejte se na některé z nich.
2.Přírodní jevy
Hned několik teorií se zmiňuje o tom, že skupinu zabil některý přírodní jev.
Jednou z možností je lavina. Skupina, která slyšela zvuk blížící se laviny, mohla vyběhnout ze stanu. Odpůrci této teorie tvrdí, že v této oblasti příliš laviny nevznikají, protože hora má malý sklon. I kdyby prý došlo k jejímu uvolnění, byla by pomalá a skupina zkušených horských turistů by neměla důvod zmateně panikařit.
Další teorie se domnívá, že turisty zabili
