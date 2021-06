Předpokládá se, že drama propuklo poté, co o víkendu zaparkovaly desítky aut na venkovských silnicích poblíž hradu Barnard v hrabství Durham a farmáře rozzuřily, uvedl deník Metro. Video zachycuje farmáře ve stroji s teleskopickým ramenem, jak jedno z aut odhazuje, jako by se nic nedělo.

Majitel auta sice do stroje kope, ale to mu není nic platné, farmář své dílo dokončí. Auto zvedne, otočí na střechu a vytlačí zpět do silnice. Když se ohromený řidič snaží mu v tom zabránit, farmář ho nástavcem ramene srazí k zemi.

Video se rychle stalo hitem sociálních sítí. Někteří komentující farmářovo chování hrubě odsuzují a domnívají se, že jde o trestný čin. „Rozhodně se jedná o trestný čin, možná dokonce i o pokus o ublížení na zdraví, když farmář muže srazí k zemi,“ uvedl jeden z diskutujících. „Nechápu jeho chování, mohl ho zabít,“ dodal další z diskutérů.

Policie v Durhamu již případ vyšetřuje. „Byli jsme upozorněni na zprávy o incidentu na farmě v oblasti Teesdale,“ uvedli policisté.