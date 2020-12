Dobrá rada nad zlato, říká se. Doporučení tohoto youtubera ale rozhodně neposlouchejte. Saa Emmanuel Fomba poradil svým fanouškům: „Následujte své sny,“ těsně před tím, než skočil z mostu do vody. Při husarském kousku si prorazil lebku a způsobil krvácení do mozku.

„Doufám, že toto video vás bude motivovat k tomu, abyste následovali své sny. V prožívání normálního života nevidím žádnou zábavu,“ řekl Fomba před seskokem svým fanouškům do kamery. Poté vyšplhal na nejvyšší místo mostu Pennybacker Bridge v texaském Austinu a chvíli se rozhlížel kolem.

Na mladíka si posvítila policie

Následně nezodpovědně seskočil dolů do řeky Colorado. Po chvíli se z vody vynořil a byl vytažen loďkařem na palubu kolem plujícího člunu. Poté, co se dostal na souš, si Fomba raději lehl na zem. Přivolaným policistům se pak musel zodpovídat, co a proč provedl. Vyslechnuta byla i jeho přítelkyně, která seskok natáčela.

Fomba skončil v nemocnici a později vypověděl, co se mu stalo. „Toto je můj třetí den v nemocnici. Prorazil jsem si kousek lebky,“ přiznal youtuber. „Lidé mi píšou, zda to za to stálo. Nikdo se nechce zranit, ale vždy to stojí za to, následovat své sny,“ dodal Fomba. Zda bude jeho kaskadérský kousek dále vyšetřovat policie, je zatím nejasné.

Ta nejhloupější věc

Naštěstí to vypadá, že mají fanoušci hvězdy sociálních sítí i její kolegové více rozumu než on sám. „Brácho, je mi to líto, ale tohle je ta nejhloupější věc, kterou jsem kdy viděl. Mohl si snadno zemřít. Prosím, dávej na sebe pozor,“ napsal k videu youtuber Jesse Heffels.

