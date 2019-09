Šokující fotografie: Lovci pózují se zastřelenými opicemi! Účastní se i děti

Uživatele sociálních sítí šokují fotografie, na nichž lovci pózují s úsměvem na rtech se zastřelenými opicemi. Mezi nejčastější úlovky patří pavián či kočkodan. Právě ti oproti leopardům, tygrům, lvům či slonům pro lovce představují levnou trofej. Paviány či kočkodany je podle informací britského deníku The Sun po světě legální lovit. Organizátorům lovu pak zahraniční turisté zaplatí méně než 17 liber (485 Kč) a někdy vůbec nic.

„Je to často zadarmo, nebo někdy může být poplatek menší než 16,45 libry (469 Kč),“ uvedl pro The Sun Iris Ho z organizace Humane Society International a dodal: „Je to odporné a pro ochránce zvířat je to opravdu šokující.“

„Obě naše návštěvy předčily naše očekávání ve všech aspektech,“ pochvaluje si britský lovec Tart se svou manželkou Julií, kteří se na lov primátů vypravili s organizací Umlilo Safaris. „Cestují ve velkých skupinách, tudíž budeme schopni najít starší samce,“ píše na webových stránkách organizace.

Od roku 1987 do roku 2017 bylo do Británie převezeno až pět set mrtvých primátů. Jen mezi lety 2007 až 2016 jich bylo převezeno do Spojených států až 890!