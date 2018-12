Slovenský Knight Rider! Řidič (44) měl při vážné nehodě velké štěstí

Ve čtvrtek ráno došlo ve slovenském silničním tunelu Bôrik ke kuriózní dopravní nehodě. Krátce před pátou hodinou u vjezdu do tubusu najel řidič (44) osobního automobilu na betonovou zábranu, která jeho vůz vynesla do vzduchu, jako by najel na rampu. Z podvozku pak vyletěl oblak jisker, auto chvíli letělo a... narazilo do stropu tunelu.

Ve vzduchu udělal vůz ještě pár přemetů, než dopadl na silnici zpátky na kola. Při sledování záznamu z průmyslové kamery se nelze ubránit úsměvu, ten však ztuhne po zhlédnutí fotografií havarovaného vozu. To je totiž zcela na odpis. Řidiči se naštěstí jako zázrakem nic nestalo. Policisté mu provedli dechovou zkoušku, která měla negativní výsledek.