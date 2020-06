Koronavirus ONLINE: Vysvědčení se rodičům může prodražit. A vzpoura proti známkám na Liberecku

„Dítě do školy pro vysvědčení samozřejmě poslat můžete, ale za tento den automaticky ztrácíte nárok na ošetřovné. Proto tento den jako den, kdy jste o dítě pečoval/a do „Výkazu péče“ neuvedete, i když bude vaše dítě ve škole např. jenom jednu hodinu,“ uvádí ministerstvo práce a sociálních věcí na svém webu.

„Tato situace týkající se samozřejmě netýká pouze dne, kdy se ve škole rozdává vysvědčení. Nárok na ošetřovné pečující osoba ztrácí také v jakýkoliv jiný den, ve který bude dítě ve škole. Takové dny do Výkazu péče uvádět nebude,“ dodal resort.

Až do konce června můžou ošetřovné ve výši 80 procent denního vyměřovacího základu platu čerpat rodiče dětí do věku 13 let, kteří si o dávku požádali. Od 1. července se jeho výše redukuje na 60 procent a bude platit jen pro rodiče dětí do 10 let věku, kteří pečují o nemocné potomky.