Koronavirus ONLINE: Vojtěch hází hygieničku přes palubu. A 90 nových případů v ČR

Změna programu na podporu zaměstnanosti Antivirus na kurzarbeit by se podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) měla uskutečnit nejpozději v říjnu. Je však třeba legislativní úprava, která se podle něho nedá stihnout dříve než v září. Do té doby nevyloučil změny parametrů Antiviru. Havlíček to řekl dnes v České televizi v pořadu Otázky Václava Moravce.

Program Antivirus byl podle Havlíčka správný program, který zamezil hromadnému propouštění, ale nyní by měl přirozenou formou přecházet na kurzarbeit. Rozhodně je podle něj nyní potřeba motivovat více zaměstnance, kteří chodí do práce. Tématem k diskusi podle něj bude, zda bude podpora na jeden či dva dny v týdnu. „Bude nesmírně citlivé toto odhadnout,“ řekl.