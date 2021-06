Koronavirus ONLINE: Vojtěch hasí spor kolem letních táborů. A 600 tisíc mrtvých v USA

S blížícím se termínem začátku letních prázdnin se stále častěji vede debata okolo covidových pasů. Ty by měly po roce plném neustále se měnících nařízení lidem usnadnit život a Evropskou unii vrátit zpět k volnému pohybu lidí. Podle europoslance Alexandra Vondry (ODS) jsou covid pasy kompromis v mimořádné době na přechodnou dobu, který by měl Evropě pomoci dostat se zpět do režimu před pandemií. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza upozornil na to, že by se měla začít řešit otázka uznávání očkování osob ze třetích zemí.