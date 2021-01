Koronavirus ONLINE: Vláda žádá nouzový stav do 21. února. A nákaza vyřadila i Petříčka

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) připravily záruční program pro podnikatele ve sportu postižené krizí. Měl by jim usnadnit získání provozních úvěrů od komerčních bank i v současné době, kdy nevykazují žádné tržby. Na program Záruka COVID sport se počítá s alokací jedné miliardy korun, nebudou ale nutné zdroje ze státního rozpočtu. Program by měl být součástí dnešního jednání vlády. Vyplývá to z materiálů, které má ČTK k dispozici.