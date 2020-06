Koronavirus ONLINE: Velký nárůst poměru nakažených, ale i nová vlna uvolňování v Česku

„Zatím se neuvažuje o tom, že by se měla Karviná nebo jiná obec izolovat, ale máme několik vln, jakási antirozvolňovací opatření, která tam asi budeme muset v nějaké formě aplikovat, aby se nám to nerozšířilo do komunity mimo OKD, mimo horníky a jejich rodiny a ještě víc do nějakých komunitních zařízení, kde jsou senioři, jak se to stalo na Frýdecko-Místecku,“ dodal Maďar pro ČT k dalšímu postupu rozvolňování opatření. Vyšší nárůsty počtu nakažených v posledních dnech považuje spíše za náhodu.