Koronavirus ONLINE: Silvestrovské oslavy ruší i Londýn. A nové varování před omikronem v ČR

Očkováno proti covidu-19 bylo do neděle přes 2800 dětí ve věku pět až 11 let. Více než polovina dostala vakcíny v Praze, v Karlovarském a Libereckém kraji bylo očkováno po jednom dítěti a v Královéhradeckém kraji žádné. Dětí v tomto věku je téměř 800.000, očkují je nemocniční očkovací centra a vakcíny mohou podávat také praktičtí lékaři pro děti a dorost. Podle informací ČTK se jich přihlásilo do čtvrtka minulého týdne jen zhruba 250 z 1800 ordinací. Podle předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilony Hüllerové se dá očekávat, že po svátcích očkujících ordinací přibude. Měla by být alespoň jedna v každém okrese.