Koronavirus ONLINE: Prezident má příznaky, na testy musel i velvyslanec. A Slovinsko zas vítá Čechy

„Pokud se na to někdo dívá z vrtulníku a přepočítává si to na celou republiku, tak to potom vede k těm zahraničním zprávám, že se zhoršila situace v celé České republice,“ reagoval ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek na to, že kvůli vysokému počtu nakažených některé země zpřísnily podmínky pro vstup Čechů na jejich území.