Koronavirus ONLINE: PES na stupni 4 zaměstná vládu. Blatný kritizoval davy, Babiš Hřiba

Laboratoře v Praze odhalily v neděli 144 případů koronaviru, o čtyři více než před týdnem. Přestože je to nepatrný rozdíl, denní přírůstky se v hlavním městě podobně jako v celé zemi v mezitýdenním srovnání už čtyři dny zvyšují. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Rizikové skóre v protiepidemickém systému PES bylo v neděli v Praze na hodnotě 49 bodů, to je nejméně ze všech krajů.