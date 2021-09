Koronavirus ONLINE: Nejvyšší nárůst covidu v ČR od června. A revoluční testy na protilátky

Společnost Zorma začala očkovat proti covidu-19 ve zdravotním středisku v areálu společnosti Continental Barum v Otrokovicích na Zlínsku. Očkování není omezeno pouze na zaměstnance společnosti Continental Barum, ale je otevřené i veřejnosti, sdělil dnes ČTK v tiskové zprávě zástupce společnosti.

Očkuje se každý pracovní den od 08:00 do 12:00, zdravotníci používají vakcíny společností Moderna a Johnson & Johnson. „Očkujeme i bez předchozí registrace. V průběhu září bude spuštěn registrační systém, který proces očkování zjednoduší,“ uvedl zástupce společnosti. Každý pracovní den se v místě mohou lidé také nechat testovat na onemocnění covid-19, a to od 07:00 do 08:00 a od 12:00 do 14:00. Zorma nabízí od roku 2013 služby praktického lékaře a pracovnělékařské služby pro Continental Barum i veřejnost.