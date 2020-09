Koronavirus ONLINE: Nákaza u expremiéra. A kvůli Rážové skončil v karanténě i Vojtěch

Úprava ošetřovného kvůli případné karanténě ve školách není teď urgentní a téma „není na stole“, řekl dnes novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Ministerstvo práce tento týden předložilo návrh novely, podle níž by se mělo při výuce na dálku po celou její dobu vyplácet ošetřovné na školáky do 13 let. Babiš uvedl, že nejdřív je potřeba záležitost projednat v koalici.

Ošetřovné se vyplácí zaměstnancům na děti do deseti let po devět dnů. Samoživitelky a samoživitelé ho mohou pobírat na školáky do 16 let až 16 dnů. Dávka činí 60 procent základu výdělku.