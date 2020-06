Koronavirus ONLINE: Hamáček přiživil spor s Vojtěchem a vláda vrátí obcím miliardy

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for -

Česko hlásí 328 mrtvých, koronavirem se dosud nakazilo 9670 lidí, vyléčených je 6979 a aktuálně nakažených je pak 2363. Obce dostanou od státu příspěvek 1200 korun na obyvatele jako kompenzaci za nižší příjmy z daní. Celkové náklady budou 12,8 miliardy, schválila vláda. V Česku od pondělí skončila povinnost nosit roušky u bazénů a jsou povoleny akce pro 500 osob. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) chce s hygieniky probrat další rozvolnění, které by se týkalo jednak roušek, ale i otevírací doby restaurací a barů, které teď musí mít mezi 23:00 a 6:00 zavřeno. A ministerstvo vnitra trvá na názoru, že omezení počtu účastníků demonstrace mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví by bylo zásahem do lidských práv, řekl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.