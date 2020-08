Koronavirus ONLINE: Další poslanci v karanténě kvůli nakažené Šlechtové. A Malta zčervenala

Stavba nové infekční kliniky ve Fakultní nemocnici Hradec Králové za více než 600 milionů korun by mohla být celá zaplacena z evropské dotace a z peněz od ministerstva financí. Původně se uvažovalo o tom, že by stát uhradil 70 procent a nemocnice by musela zajistit zbytek. Novinářům to dnes řekli náměstek ředitele nemocnice Jaroslav Malý a epidemiolog a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula.

Malý, který v nadcházejících říjnových volbách obhajuje na Hradecku senátorský mandát, se na projekt stavby kliniky zaměřuje ze své pozice v nemocnici. Prymula, který dříve hradeckou fakultní nemocnici vedl, Malého v kandidatuře do Senátu podporuje a dnes byl u zahájení jeho volební kampaně.