Koronavirus ONLINE: Česko vstoupilo do nového stavu nouze. Epidemie sílí, PES vrčí na pětce

„Stojíme před touto situací a musíme jí společně vyřešit. My všichni (…) Se vší vážností říkám, že i když se to někomu nelíbí, tak v dohledné době nemůžeme rozvolňovat. Ne proto, že by nám to dělalo radost, ale protože si to nemůžeme dovolit,“ uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) ve videu Čau lidi.

Podle něj by bylo šílenství, kdybychom šli naproti viru, který mutuje do agresivnějších variant – jako je britská nebo brazilská mutace. Zdůraznil, že není v silách vlády hlídat každého jednotlivého občana, zdali dodržuje opatření. „Je to na každém z nás a nechceme toto chování vynucovat násilím,“ dodal.