Koronavirus ONLINE: Blatný slíbil očkovat až 100 tisíc Čechů denně. A nakažený prezident

„Nejčastějších asi 15 stran připomínek bylo to, že všichni chtějí být první. To je dobře, tomu jsme rádi, že je takový zájem o očkování, a myslím si, že vakcína je bezpečná, velice dobře fungující, a myslím si, že to samo o sobě je velice dobrou podporou, vlastně kampaní pro podání té vakcíny,“ podotkl k výhradám a připomínkám krajů ke strategii očkování v ČR Blatný.

O pomoc s pacienty sousední země Česko žádat nehodlá. „Když si uvědomíme, že některé spolkové země podle jednání, které pravidelně ÚZIS vede i se zástupci Německa, mají volné kapacity na JIP třeba pouze 14 procent, my máme kolem 20 procent, tak by bylo nezodpovědné naše partnery zatěžovat tady a tímto a musíme si to - a vyřešíme si to s pomocí centrálního dispečinku uvnitř ČR. Není to jednoduché, to víme všichni, je to díky obrovskému nasazení všech zdravotníků ve všech nemocnicích, ale pořád v ČR jako celku jsou lůžka volná, která můžeme našim pacientům nabídnout, byť je to za cenu složitějších logistických operací,“ uvedl Blatný.

O pomoc se tak nebude žádat Německo ani v případě pacientů z nemocnice v Chebu. „Jsme ČR, umíme si, byť to stojí hodně námahy, poradit (...) Zrovna ty země, které jsou blízko české hranici, jsou na tom se zátěží stejně, nebo hůř než my,“ dodal ministr a podotkl: „Vím, že tato nemocnice je velmi zatížena.“